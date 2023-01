Inmet emite alerta de chuvas intensas para 19 cidades de MS

Cidades de MS terão chuva / Lucas Henrique/ Ilustração

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica chuvas intensas em 19 cidades de MS que podem alcançar 50 mm por dia. Conforme o instituto, essas cidades podem preparar o guarda-chuva para tempo chuvoso que deve atingi-las nesta segunda (9) e terça-feira (10).

De acordo com o Midiamax, o aviso, que segue até as 10h de terça-feira (10), varia de grau amarelo, indicando grau de severidade de perigo a perigo potencial. No primeiro alerta, a meteorologia aponta chuvas de 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos de 40 a 60 km/h.

Confira as cidades com alerta:

Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.