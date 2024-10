Inmet emite alerta de grande perigo por baixa umidade em MS

Alerta emitido / Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de grande perigo devido à queda da umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul, que despencou para níveis abaixo de 12%. O alerta começou a valer a partir de 7 de outubro de 2024, às 11h30.

Com a umidade tão baixa, há um aumento significativo no risco de incêndios florestais, além de potenciais problemas de saúde, como doenças pulmonares e dores de cabeça.

Para minimizar os efeitos da baixa umidade, o Inmet recomenda algumas medidas importantes:

- Hidratação: Beba bastante líquido para manter-se hidratado.

- Atividades Físicas: Evite realizar atividades físicas intensas, pois o clima seco pode ser prejudicial.

- Exposição ao Sol: Limite a exposição ao sol durante as horas mais quentes do dia.

- Cuidados com a Pele: Utilize hidratantes para proteger a pele e considere umidificar o ambiente.

- Bebidas Diuréticas: Evite o consumo de bebidas diuréticas, como café e álcool.

A população pode obter mais informações e orientações adicionais junto à Defesa Civil pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Fique atento às recomendações e cuide da sua saúde durante este período crítico.