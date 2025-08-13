Acessibilidade

13 de Agosto de 2025 • 16:11

Inmet emite alerta laranja para baixa umidade em Mato Grosso do Sul

O aviso vale até as 18h de hoje e aponta que a umidade relativa do ar deve variar entre 12% e 20% no período da tarde

Da redação

Publicado em 13/08/2025 às 11:58

Atualizado em 13/08/2025 às 12:20

Bruno Peres/ Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, no início da tarde desta quarta-feira (13), um alerta laranja, que indica perigo, devido à baixa umidade do ar em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. O aviso vale até as 18h de hoje e aponta que a umidade relativa do ar deve variar entre 12% e 20% no período da tarde.

De acordo com o Inmet, as condições aumentam o risco de incêndios florestais e podem causar problemas à saúde, como ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz. Entre as recomendações, estão ingerir bastante líquido, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes, umidificar ambientes, hidratar a pele e suspender atividades físicas intensas.

No Estado, o alerta abrange áreas como o Leste, Centro-Norte, Pantanais e Sudoeste de Mato Grosso do Sul. A orientação é para que a população siga as medidas preventivas e fique atenta às atualizações meteorológicas.

