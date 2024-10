Inmetro intensifica fiscalização em postos de combustíveis

Caso você desconfie do volume entregue de combustível em seu veículo, solicite o teste da bomba a qualquer momento / Divulgação

Entre os dias 18 e 27 de setembro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) realizou, através de seus órgãos delegados nos estados, a Operação Dia Mundial do Petróleo. O objetivo da ação foi garantir a segurança dos produtos petroquímicos e assegurar a proteção do consumidor.

A ação abrangeu bombas medidoras de combustíveis líquidos, medidas materializadas de volume e veículos-tanque rodoviários (VTR). Ao todo, foram realizadas 3.161 ações em 876 pontos, distribuídos por 132 municípios, o que gerou 464 autos de infração.

As bombas medidoras de combustíveis líquidos foram um dos principais alvos da operação, com 6.403 unidades verificadas. Essas bombas são fundamentais para garantir a medição precisa no abastecimento dos consumidores e, por isso, devem seguir rigorosos padrões de funcionamento. Também foram verificadas 334 medidas materializadas de volume, que são instrumentos utilizados para checar o volume entregue de combustível, e 907 veículos-tanque rodoviários, que transportam combustíveis e necessitam de verificações volumétricas periódicas.

Dentre as irregularidades encontradas, foram detectados problemas como falhas na selagem dos veículos-tanque e vazamentos em bombas medidoras.

Segundo Marcelo Morais, diretor de Metrologia Legal (Dimel) do Inmetro, os resultados da operação destacam a importância de manter um controle rigoroso sobre os instrumentos de medição.

“O Inmetro reforça o compromisso com a proteção dos direitos do consumidor e a garantia de que os produtos comercializados atendam aos requisitos legais, promovendo a confiança nas relações comerciais. Essas ações de supervisão são fundamentais para que os consumidores paguem pelo volume exato que recebem, contribuindo para um mercado mais justo e seguro”, ressaltou.

Orientações ao consumidor

Ao abastecer o seu veículo verifique a existência do selo do Inmetro na bomba medidora de combustível;

Observe se no painel da bomba o indicador do mostruário está zerado, e se eles estão em boas condições, sem qualquer rachadura;

O dispositivo de iluminação da bomba também deve estar funcionando perfeitamente, garantindo a visibilidade das informações;

As informações de volume, preço por litro e valor total a pagar deve estar legível e claras;

Todo posto de combustível deve ter uma medida de volume padrão de 20 litros verificada pelo Instituto de Pesos e Medidas do seu estado, para garantir a exatidão da bomba medidora;

Caso você desconfie do volume entregue de combustível em seu veículo, solicite o teste da bomba a qualquer momento. O responsável pelo posto deve realizar a verificação na presença do consumidor, utilizando a medida de volume de 20 litros.

*Com informações da Agência Gov.