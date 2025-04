Inscrição em projeto de inclusão digital para idosos em Aquidauana continua aberta

Curso para idosos / Divulgação/ Escola Sesi

A Biblioteca SESI, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana e a Secretaria de Educação, abre inscrições para o PROJETO 60+, uma iniciativa que visa promover a inclusão digital da melhor idade. O curso é oferecido gratuitamente na unidade da Biblioteca da Indústria do Conhecimento do SESI e é voltado principalmente para pessoas com 60 anos ou mais, embora interessados de qualquer idade também possam se inscrever.

O objetivo do projeto é ampliar o conhecimento digital dos participantes, proporcionando acesso à internet por meio de aparelhos de celular ou computadores de mesa. A ideia é ajudar os idosos a aproveitarem o que há de melhor no mundo virtual, ampliando suas possibilidades de comunicação, informação e entretenimento.

As aulas acontecerão uma vez por semana, com 2 horas de duração cada. A carga total do curso é de 30 horas, divididas em encontros semanais. Durante as aulas, os participantes aprenderão a navegar na internet, usar redes sociais, buscar informações online e realizar outras atividades digitais de forma simples e prática.

Os monitores da unidade da Biblioteca SESI estarão à disposição para orientar os novos alunos sobre o processo de matrícula, a data de início das turmas e os horários disponíveis para as aulas. Para se inscrever, os interessados devem comparecer à secretaria da Biblioteca SESI Indústria do Conhecimento, levando documentos pessoais para o preenchimento da ficha de matrícula.

Serviço

Local: Biblioteca SESI Indústria do Conhecimento – Rua Oscar Trindade de Barros, esquina com Giovani Toscano de Brito, s/n - Santa Terezinha, Aquidauana.

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Contato: (67) 99671-9360 ou (67) 99322-9072.