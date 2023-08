Inscrição para prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública termina na terça

Cadastro é feito on-line / Foto: Divulgação

Seguem abertas até o próximo dia 8 de agosto, terça-feira, as inscrições para o Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública. Promovida pela SAD (Secretaria de Administração) e Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul), a iniciativa oferece R$ uma premiação de R$ 208 mil, sendo R$ 12 mil para o primeiro lugar, R$ 8 mil para o segundo lugar e R$ 6 mil para o terceiro lugar de cada eixo temático e categoria.

O prêmio é dividido em duas modalidades: Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis, além de quatro eixos temáticos: gestão, social, infraestrutura e econômico e ambiental, o que proporciona diversas chances aos participantes.

Segundo o diretor-presidente da Escolagov, Angelo Motti, a iniciativa, além de valorizar a atuação dos servidores estaduais, fomenta a inserção de propostas e ações que fortalecem a gestão pública, impactando diretamente na qualidade dos serviços oferecidos a toda comunidade.

“O Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública se consolida a cada ano como uma ação aliada da gestão estadual, pois, utilizando de iniciativas internas, colabora para a modernização e efetividade dos processos, o que reflete no público em geral. A edição de 2023 já recebeu várias inscrições, mas reforço a importância da participação do servidor, lembrando que uma ideia simples pode se tornar uma importante ferramenta de desenvolvimento”, avalia.

Vencedor em 2022 na categoria Práticas Inovadoras de Sucesso, no eixo de gestão, Marcos Espíndola de Freitas é servidor da SES (Secretaria de Estado de Saúde) há 36 anos, dos quais, 30 são dedicados à área de Tecnologia da Informação.

Já em funcionamento, a iniciativa e-Visita – Endemias atua em 52 municípios do Estado, no gerenciamento, controle e disponibilização de dados coletados por agentes de controle de endemia, objetivando melhoria nas estratégias para o controle da proliferação do mosquito Aedes aegypti (transmissor da dengue) e outros vetores.

“É uma honra muito grande participar desta iniciativa da SAD e Escolagov, que representam um desafio que nos motiva a propor novas ideias. Além disso, há muitos projetos elaborados pelos servidores que merecem contar com um espaço para serem reconhecidos. Ser o primeiro colocado com um produto voltado à saúde pública demonstra que a Secretaria de Saúde busca trabalhar com excelência”, avalia o servidor.

As inscrições ocorrem até o dia 08 de agosto de 2023, por meio do site da Escolagov: www.escolagov.ms.gov.br.