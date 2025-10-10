Inscrições abertas para estágio no TRE-MS com 58 vagas para estudantes

Tribunal Regional Eleitoral de MS / Divulgação TRE-MS

Os interessados devem estar regularmente matriculados e com frequência escolar comprovada. É exigida a idade mínima de 16 anos até a data de publicação do resultado final do processo seletivo.

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para o processo seletivo de estágio voltado a estudantes do ensino médio. São oferecidas 58 vagas para candidatos de Campo Grande e do interior do estado, incluindo alunos do AJA, EJA, da Rede Pública de Ensino de MS e do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site “Empregar Já”, até o dia 15 de outubro de 2025.

Os estagiários selecionados receberão bolsa mensal no valor de R$ 605,00, além de auxílio-transporte calculado conforme a tarifa vigente no município de Campo Grande e a quantidade de dias úteis do mês.

A carga horária do estágio será de 20 horas semanais, distribuídas em 4 horas diárias, entre 12h e 19h, de segunda a sexta-feira, conforme o horário de funcionamento do TRE-MS. O turno do estágio deverá ser compatível com o horário escolar do estudante.

Para mais informações e inscrição, os candidatos devem acessar o site oficial da plataforma “Empregar Já”.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!