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InscriÃ§Ãµes abertas para o curso de preparaÃ§Ã£o Ã  adoÃ§Ã£o em MS

As inscriÃ§Ãµes podem ser realizadas atÃ© o dia 27 de marÃ§o, no site da Ejud-MS

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 13/03/2026 Ã s 09:24

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DivulgaÃ§Ã£o/ TJMS

Estão abertas as inscrições para o curso de preparação à adoção “Nasce uma Família”, promovido pelo TJMS, por meio da Escola Judicial de Mato Grosso do Sul (Ejud-MS). Em formato EAD, a formação pode ser realizada por qualquer pessoa que seja candidata à adoção em Mato Grosso do Sul.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de março, no site da Ejud-MS. Ao todo serão oito turmas com 40 vagas em cada e com carga horária de 40 horas-aulas. A formação acontecerá por meio de atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem da Ejud-MS (AVA) e em dois encontros virtuais pela plataforma Microsoft Teams, em data específica para cada turma.

O curso tem início no dia 1º de abril e término no dia 31 de maio, abordando temas como os aspectos jurídicos da adoção, desenvolvimento infantil, aspectos médicos e fisiológicos, educação não violenta e aspectos psicológicos e sociais. Por meio dessas reflexões, a capacitação auxilia na construção de um processo de adoção mais consciente, seguro e acolhedor.

A formação usa dos requisitos e princípios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para preparar os futuros pais para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, contribuindo para a formação de famílias estruturadas e conscientes e para a garantia do direito à convivência familiar.

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