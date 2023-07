Inscrições de concurso para professores da UFMS começam amanhã

Interessados em participar do concurso para professores da UFMS têm entre 17 de julho e 9 de agosto para fazer a inscrição no portal www.concursos.ufms.br. Há vagas para diversas áreas do conhecimento, que estão distribuídas entre a Cidade Universitária e os Câmpus de Aquidauana, Coxim, Naviraí, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal.

Segundo a diretora de Desenvolvimento Pessoal e Profissional da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Luciana Martha Carvalho de Jesus, desde o ano de 2016 foram realizados 11 concursos para professores na Instituição. “Mais de 370 docentes foram empossados. O concurso representa estabilidade e desenvolvimento na carreira”, pondera.

O processo de seleção é dividido em três fases: prova escrita, prova didática e prova de títulos. Todas as etapas serão realizadas em Campo Grande, entre os dias 24 e 27 de outubro.

A remuneração varia conforme a classe e o regime de trabalho. Para professor Adjunto A, com dedicação exclusiva e requisito mínimo o título de doutor, o valor total estimado é de R$ 11.139,64. Para professor auxiliar, com regime de 20 horas semanais e requisito mínimo a especialização, o valor estimado é de R$ 3.010,25.

Vívian de Almeida Gregori Torres é professora do Curso de Direito no Câmpus de Coxim. Ela destaca que a motivação para participar do concurso público foi pela UFMS ser uma universidade que prima pela excelência no ensino, o profissionalismo e a ética.“Minha experiência tem sido gratificante e surpreendente. Desde o primeiro contato com colaboradores da UFMS, fui acolhida de forma humana e calorosa. Todo o suporte e apoio para desenvolvimento de minhas atividades foram orientadas e prontamente atendidas. Além disso, a UFMS dispõe de uma organização administrativa e tecnológica que muito facilita e contribui para o bom desemprenho das atividades docentes, o que comprova que minha escolha foi a melhor. Estou empolgada e feliz por fazer parte da família UFMS”, destaca.