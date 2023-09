Inscrições estão abertas a servidores que desejam trabalhar em pesquisa socioassistencial do Estado

Inscrições estão abertas / Álvaro Rezende/ Portal do MS

A partir desta segunda-feira, 25, servidores públicos estaduais já podem realizar inscrição para concorrerem a vaga de atuação na pesquisa socioassistencial do Governo do Estado, via Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos). O servidor selecionado receberá até R$ 1,5 mil reais pelo trabalho realizado.

A inscrição poderá ser realizada no site www.sead.ms.gov.br até o dia 29 de setembro. Os selecionados deverão passar por treinamento no começo de outubro.

“Com essa pesquisa vamos avançar com dados ainda mais precisos, melhorando ainda mais as políticas públicas desenvolvidas pelo Governo do Estado, beneficiando diretamente a nossa população. Com os nossos servidores, temos uma equipe de pronta ação o que garante agilidade na condução da pesquisa, encurtado o caminho dos dados e nos oportunizado uma visão ainda maior das questões sociais no nosso estado”, pontuou a titular da Sead, Patrícia Cozzolino.

O objetivo da pesquisa é coletar dados e encontrar pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente as que hoje não recebam nenhum tipo de benefício social. Anderson Chadid, presidente do Grupo de Trabalho da pesquisa e secretário-adjunto da Sead, explica que todos os pesquisadores estarão devidamente identificados.

Para se candidatar no processo seletivo simplificado o servidor deve se encaixar em critérios, como, por exemplo, ser funcionário público estadual da ativa (não podendo estar em afastamento), que ocupe cargo efetivo ou comissionado, exceto servidores lotados na Secretaria Executiva de Assistência Social da Sead, e ainda residir no município no qual se candidatará à vaga.

Serão disponibilizadas 375 vagas, divididas em 11 microrregiões que abrangem 75 municípios do estado. Os resultados dessa pesquisa devem ser conhecidos ainda neste ano.