06 de Fevereiro de 2026 • 19:46

Qualificação

Inscrições no programa Voucher Desenvolvedor da rede pública terminam no domingo

Podem participar do processo seletivo estudantes da rede pública de ensino, que estejam no 2° ou 3° ano do ensino médio, que tenham uma renda per capita de até dois salários mínimos

Da redação

Publicado em 06/02/2026 às 19:13

Os contemplados terão à disposição um curso gratuito de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas / Divulgação/Governo de MS

Na sua segunda edição, o programa Voucher Desenvolvedor chega na reta final de inscrições, com prazo final para o próximo domingo (8). São 124 vagas direcionadas aos estudantes da rede pública de ensino nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas. Os contemplados terão à disposição um curso gratuito de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

O Voucher Desenvolvedor é mais uma oportunidade do estudante se qualificar ao mercado de trabalho em uma área que está em plena ascensão. Ele é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com o Senac-MS.

Podem participar do processo seletivo estudantes da rede pública de ensino, que estejam no 2° ou 3° ano do ensino médio, que tenham uma renda per capita de até dois salários mínimos. As inscrições podem ser feitas no site do Senac-MS (Clique neste link).

O curso possui 1.200 horas e visa atender a crescente demanda do mercado por profissionais de tecnologia, oferecendo formação técnica gratuita em desenvolvimento de sistemas. Também abre a possibilidade de estágio a partir do sexto mês do curso. Na primeira edição 238 alunos concluíram o curso.

Este programa de sucesso integra o MS Qualifica (Plano de Qualificação Profissional para a Produtividade e o Emprego em Mato Grosso do Sul). O objetivo do Governo do Estado é promover a qualificação de profissionais e estudantes (rede pública) em áreas que estejam em plena ascensão no mercado de trabalho e ao mesmo com uma demanda de vagas, que só não são preenchidas por falta de capacitação.

“Temos um compromisso com o desenvolvimento do Estado. Identificamos esta demanda no mercado, que precisa de profissionais capacitados neste setor. O programa ainda tem o diferencial de contemplar alunos da rede pública, que vão estar capacitados para atuar nesta área em expansão”, destacou o governador Eduardo Riedel.

