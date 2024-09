Inscrições para agentes de limpeza e merenda de MS começam no dia 9

Inscrições são on-line / Divulgação

A Secretaria de Estado de Educação (SED) e a Secretaria de Estado de Administração (SAD) anunciaram no Diário Oficial Eletrônico nº 11.604, desta quinta-feira, 5, a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 1/2024. O edital visa selecionar candidatos para vagas temporárias de Agente de Limpeza e Agente de Merenda, com formação escolar de nível fundamental, para atender a demanda nas unidades da Rede Estadual de Ensino (REE).

As inscrições estarão abertas de 9 a 20 de setembro de 2024. O candidato deve seguir as regras do edital e enviar sua inscrição e documentos no período especificado. As inscrições devem ser feitas exclusivamente online pelo site.

Para se inscrever, o candidato deve acessar a seção “Concursos Públicos e Processos Seletivos”, escolher o link “Processo Seletivo Simplificado – SAD/SED/ADM-II” e seguir as instruções. Após preencher o Formulário de Inscrição, os documentos devem ser entregues fisicamente no endereço indicado no edital, conforme o município e a CRE desejada.

O processo seletivo oferece 225 vagas para Agente de Merenda e 174 para Agente de Limpeza, distribuídas em 61 municípios de Mato Grosso do Sul. A seleção é feita com base na Lei nº 4.135/2011.

Vagas reservadas são garantidas para pessoas com deficiência, negros e indígenas, de acordo com o Decreto nº 16.358/2024. São reservados 5% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para negros e 3% para indígenas.

Os candidatos interessados em participar sob essas condições devem seguir as normas específicas do edital para garantir sua participação e reserva de vagas.

Confira o edital aqui.