Inscrições para bolsas integrais do Mais Médicos vão até 6 de junho

Fernando Frazão

Estão abertas as inscrições para bolsas integrais de Medicina oferecidas pelo Instituto de Educação Médica (Idomed), por meio do programa Mais Médicos.

As vagas são destinadas a candidatos nascidos nas cidades onde estão localizadas as unidades participantes: Açailândia (MA), Alagoinhas e Juazeiro (BA), Angra dos Reis (RJ), Castanhal (PA), Jaraguá do Sul (SC), e Iguatu, Quixadá e Canindé (CE). As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 6 de junho, com início das aulas previsto para o segundo semestre deste ano.

Para concorrer às bolsas, o candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2019 e 2024, possuir renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio (equivalente a R$ 2.277), ter concluído o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular e não possuir diploma de ensino superior. Os editais com os critérios específicos de cada unidade estão disponíveis no site do Idomed.

O programa Mais Médicos, responsável por viabilizar as bolsas, tem como objetivo fortalecer a atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo a formação e a distribuição de profissionais da área em regiões de difícil acesso ou com alto índice de vulnerabilidade. Como contrapartida, os beneficiados pelas bolsas devem atuar no SUS após a conclusão do curso.

O Idomed é um grupo que reúne 18 escolas de Medicina em diferentes regiões do país e conta com mais de 9 mil alunos. Mais informações sobre o processo seletivo e os editais podem ser consultadas no site oficial: www.idomed.com.br.

