27 de Janeiro de 2026 • 00:04

Carreira

Inscrições para estágio e residência no MPMS seguem abertas até 9 de fevereiro

A prova escrita está marcada para 1º de março de 2026 e será aplicada em mais de 50 municípios do estado

Da redação

Publicado em 26/01/2026 às 21:13

O formato da avaliação inclui provas de conhecimentos gerais e específicos / O Pantaneiro/Arquivo

Estão abertas até o dia 9 de fevereiro de 2026 as inscrições para o III Processo Seletivo de Estagiários e Residentes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS). O certame é organizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) e oferece oportunidades em diversas áreas de formação.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no endereço concurso.fapec.org. Os candidatos devem preencher a ficha on-line, selecionar o município onde realizarão a prova e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo prazo se estende até 10 de fevereiro.

O processo seletivo abrange três modalidades: estágio de nível médio, estágio de nível superior na área de Direito e o programa de residência. Este último é voltado para bacharéis em Direito e também para graduados em áreas como Administração, Comunicação, Ciências Contábeis, Engenharia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação, cujas formações estejam vinculadas às funções institucionais do MPMS.

A prova escrita está marcada para 1º de março de 2026 e será aplicada em mais de 50 municípios do Estado. O formato da avaliação inclui provas de conhecimentos gerais e específicos, além de prova discursiva para algumas áreas, conforme o edital.

Os selecionados atuarão com cargas horárias que variam entre 20 e 30 horas semanais e receberão bolsas-auxílio. Para estágio de nível médio, a bolsa é de R$ 782,73; para estágio superior, R$ 1.035,16; e para o programa de residência, R$ 2.178,00. Todos terão direito ao auxílio-transporte.

O edital completo, com todos os requisitos, conteúdo programático e o cronograma detalhado, está disponível no site da Fapec. A seleção representa uma importante oportunidade de experiência profissional e aprendizado no âmbito do Ministério Público sul-mato-grossense.

