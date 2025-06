Inscrições para estágio no TJMS encerram neste sábado

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul / Divulgação

Os interessados em participar do Processo Seletivo de Estágio Remunerado de nível superior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul têm até este sábado, dia 29 de junho, para se inscrever. O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo site da Universidade Patativa do Assaré (UPA) sem cobrança de taxa.



A seleção contempla estudantes que estejam cursando até o penúltimo semestre das graduações em Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil e Serviço Social. As oportunidades são destinadas à comarca de Campo Grande.



Os estagiários aprovados receberão bolsa mensal de R$ 855,50, além de R$ 217,80 de auxílio-transporte, totalizando R$ 1.073,30. A carga horária é de 25 horas semanais, distribuídas em cinco dias.



A prova, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada on-line no dia 6 de julho e contará com 30 questões de múltipla escolha. O conteúdo abordará Língua Portuguesa, Legislação Específica e temas relacionados à área de formação do candidato.



O edital assegura reserva de vagas para pessoas negras ou pardas (30%), indígenas (3%) e com deficiência (10%), conforme a legislação. Para concorrer a essas vagas, é necessário apresentar documentação comprobatória no ato da inscrição.



Outro requisito é a disponibilidade para estágio presencial. Não podem participar estudantes que já tenham cumprido mais de 18 meses de estágio no TJMS, salvo em casos de pessoas com deficiência.



O resultado preliminar será publicado no dia 7 de julho, com prazo para recursos nos dias 8 e 9. Já o resultado final está previsto para 11 de julho. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.



O edital completo e demais informações estão disponíveis no site da UPA. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (88) 99348-0756, telefone 0800 591 8710 ou e-mail tj-ms@universidadepatativa.com.br.

