InscriÃ§Ãµes para novas rÃ¡dios comunitÃ¡rias terminam nesta sexta-feira

ABR

As inscrições para operação de novas rádios comunitárias prosseguem até a próxima sexta-feira, dia 21 de março. O prazo para as fundações e associações interessadas foi prorrogado por uma semana pelo Ministério das Comunicações, porque o sistema de inscrição apresentou problemas técnicos e instabilidade.



O edital prevê a instalação de rádios comunitárias em 795 municípios de 21 estados. Só em Minas Gerais são mais de 200 novas emissoras.



A medida faz parte do Plano Nacional de Outorgas, publicado no início de dezembro de 2023.



O Ministério das Comunicações autorizou nos últimos dois anos o funcionamento de 206 rádios comunitárias em todo o Brasil.



Só no ano passado, foram 121 novas autorizações. É o maior número nos últimos 13 anos.