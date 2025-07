Inscrições para o Enamed 2025 vão até quarta-feira

Fabio Rodrigues-Pozzebom - Agência Brasil

Inscrições para o novo Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) podem ser feitas até as 23h59 (horário de Brasília) da quarta-feira (30). No último dia 18, o prazo foi prorrogado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



O prazo também vale para as solicitações de atendimento especializado e de tratamento por nome social para pessoas trans.



As provas serão aplicadas no dia 19 de outubro.



A inscrição deve ser feita, exclusivamente pela internet no Sistema Enamed.



O Enamed substitui o Enade para os cursos de medicina e passa, em 2025, a ser aplicado anualmente.



A iniciativa do MEC, conduzida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em colaboração com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), tem o objetivo de melhorar a formação médica no Brasil.



Quem participa

O Enamed é obrigatório para estudantes concluintes de medicina no Brasil, sendo requisito para a colação de grau.



O estudante deve estar habilitado como formando da graduação em medicina e inscrito no Enade 2025, pelo coordenador do curso na instituição de ensino onde estuda.



Para médicos já formados, a participação é opcional, restrita aos que desejarem concorrer a programas de residência médica de acesso direto pelo Exame Nacional de Residência (Enare).



Cronograma

De acordo com edital de retificação, o Enamed 2025 cumprirá o seguinte cronograma:



inscrição: 7 a 30 de julho;

solicitação de tratamento pelo nome social e atendimento especializado: 7 a 30 de julho;

resultado das solicitações: 11 de agosto;

recurso: 11 a 15 de agosto;

resultado do recurso: 20 de agosto.

preenchimento do questionário do estudante: 18 de agosto a 18 de outubro;

aplicação das provas: 19 de outubro.



Provas do Enamed

As provas do Enamed cobram dos participantes os conteúdos, habilidades e competências das seguintes áreas: clínica médica; cirurgia; ginecologia e obstetrícia; pediatria; medicina da família e comunidade; saúde coletiva e saúde mental.



A avaliação é baseada nos critérios definidos para o Enade, observados os currículos, normas e as legislações de regulamentação do exercício da profissão de médico no Brasil.



O exame terá 100 questões objetivas, de múltipla escolha, com quantidade idêntica para cada uma das áreas da medicina abordadas. Os estudantes concluintes do curso de medicina inscrito no Enade também deverão responder obrigatoriamente a um questionário.



Enare

O Exame Nacional de Residência (Enare) é um processo seletivo unificado nacional para ingresso em programas de residência médica e de residência multiprofissional e na área profissional da saúde.



Nesta edição, serão ofertadas 11.388 vagas de residência médica, uniprofissional e multiprofissional, em 237 instituições participantes.



O total de vagas representa aproximadamente 28% a mais de vagas oferecidas, comparado com a última edição.

