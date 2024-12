Inscrições para Presentes de Natal para Crianças do Bolsa Família em Miranda

Prefeitura de Miranda / Divulgação

A Prefeitura de Miranda abriu as inscrições para a distribuição de presentes de Natal destinados a crianças de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que residem na área urbana do município. As inscrições ocorrerão nos dias 12, 13, 16 e 17 de dezembro, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Horário e local das inscrições

• Datas: 12, 13, 16 e 17 de dezembro

• Horário: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

• Local: Cras – Rua Elias Carneiro de Arruda, 400, Centro de Miranda

Quem pode se inscrever

Podem participar crianças de 0 a 10 anos cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Documentos necessários

Para realizar a inscrição, o responsável deve apresentar:

• CPF do responsável pela criança

• Certidão de nascimento da criança

• Comprovante de residência

A ação tem como objetivo proporcionar um Natal mais alegre e especial para as crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Cras.