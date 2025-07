Insetos e inovação: projeto da UEMS encanta público no Pantanal Tech

Vitrine mostrou ser possivel unir biodiversidade, ciência e tecnologia por meio dos insetos. / (Foto João Éric/ O Pantaneiro)

Durante a segunda edição do Pantanal Tech, realizada em Aquidauana, a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) apresentou ao público uma proposta surpreendente: unir biodiversidade, ciência e tecnologia por meio dos insetos. A iniciativa, batizada de Insetechnal, levou visitantes a mergulharem no universo pouco explorado desses pequenos seres que possuem grande importância ecológica e potencial para a agricultura sustentável.

A responsável pela exposição, a professora doutora Luiza Cristiane Fialho Zazycki, destacou o sucesso da vitrine interativa. "Nossa vitrine mostrou os insetos de forma geral, seus hábitos, sua vida e a biodiversidade por coleções entomológicas. Revelamos também a proteína do futuro", afirmou. Segundo ela, os visitantes puderam conhecer de perto espécies utilizadas na produção de farinha proteica, com aplicações na agricultura e na pecuária.

O espaço recebeu grande público ao longo do dia, funcionando das 7h às 17h, sem interrupção. "A receptividade foi muito grande. Sempre com muitas pessoas curiosas, descobrindo um mundo novo nos insetos e aprendendo. E nós também aprendendo com eles", destacou a professora.

A Responsável pela exposição, a professora doutora Luiza Cristiane Fialho Zazycki, destacou o sucesso da vitrine interativa (Foto João Éric/ O Pantaneiro) A Responsável pela exposição, a professora doutora Luiza Cristiane Fialho Zazycki, destacou o sucesso da vitrine interativa (Foto João Éric/ O Pantaneiro)

Luiza Cristiane ressaltou ainda a importância do evento como espaço de troca de experiências e aproximação entre a ciência e a sociedade. "O Pantanal Tech é um momento de crescimento. A comunidade nos visita, entende o que estamos fazendo e esse conhecimento se perpetua. É uma forma de ecoar informação, transferir tecnologia e diminuir a distância que ainda existe entre a pesquisa e o que chega na casa do pantaneiro e da pantaneira", disse.

Ela também enfatizou o orgulho de ver estudantes envolvidos diretamente na apresentação dos projetos. "Foi gratificante ver tantos alunos atuando, entendendo como seu trabalho no laboratório começa a impactar a vida das pessoas. Eles evoluem como cidadãos, pesquisadores e profissionais. É uma forma de mostrar como o curso de Agronomia, por exemplo, pode alcançar a sociedade em diferentes aspectos."

