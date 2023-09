INSS antecipa perícias medicas e contato e por telefone após mutirão em Aquidauana

Especialista dá dicas sobre INSS / Agência Brasil/ Arquivo

São milhões de pessoas em todo o Brasil aguardando a concessão de benefícios do INSS persiste, mesmo depois do início do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social.



Conforme o Portal da Transparência Previdenciária, as concessões não resolvidas não passam de 100 mil, ou seja, o que antes totalizava 1,79 milhão, em junho, para 1,69 milhão no mês seguinte.



Em Mato Grosso do Sul, o auxílio-doença (benefício por incapacidade temporária) está no topo da lista de requerimentos, que somam 25.420, um aumento quase 10% se comparado ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, o mutirão, de acordo com a assessoria do INSS local, só foi realizado na agência de Aquidauana, sendo que todos os atendimentos foram perícias de auxílio-doença.



A advogada previdenciarista e coordenadora regional do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Juliane Penteado Santana, acredita que alguns pontos devem ser levados em conta para compreender a fila do INSS que não reduz significativamente. Além dos erros na entrega da documentação, tem a dificuldade de acesso remoto ao Meu INSS e a falta de contingente para atendimento ao público.





De acordo com o Ministério da Previdência, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi autorizado pelo Ministério da Gestão e da inovação em Serviços Públicos (MGI) a nomear mais 250 candidatos aprovados no concurso público para técnico do seguro social realizado no ano passado, que passarão por um curso de formação por 30 dias em local ainda a ser definido pelo INSS.



Benefícios requeridos e que aguardam respostas no INSS em MS



Perícia médica para benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) - 9.544 (com o mutirão de Aquidauana esse número deve ter reduzido, porém, o INSS local não tem dados para informação).

Benefício assistencial à pessoa com deficiência - 5.653

Aposentadoria por idade -2.553

Aposentadoria por tempo de contribuição- 897

Salário-maternidade- 1.959

Pensões por morte - 1.560

Benefício assistencial ao idoso -989

Auxílio-reclusão - 273

Outros benefícios - 104

Benefício para incapacidade temporária ainda em fase administrativa - 1.888



A especialista em direito previdenciário faz um alerta. “Quem está na fila aguardando deve estar preparado para quando for chamado pelo INSS, para que não haja mais atrasos. E importante que todos os documentos estejam separados e atualizados (laudos, exames, principalmente dos últimos 6 meses), também estar com os dados atualizados no Meu INSS".



É importante lembrar que o tempo médio de espera de análise dos benefícios pode passar de cinco meses, mesmo com os prazos legais estabelecidos.



A especialista ainda alerta que o Ministério tem feito plantões e “antecipado” alguns atendimentos. O segurado precisa ficar atento ao receber uma ligação para antecipar a perícia médica.

O telefone que o INSS irá ligar é o (11) 2135-0135, e a sigla para esse tipo de atendimento é PEFPS. O INSS não pede documentos com foto.