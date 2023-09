INSS de Aquidauana abre vaga para estágio em direito

Agência INSS / Ilustrativa/Aquivo

A agência do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de Aquidauana está com seleção aberta para contratação de estagiário em direito.

O candidato deve estar cursando direito. A vaga é para atuar de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, com remuneração de R$ 1.125,00 e vale-transporte de R$ 10 ao dia.

Os interessados devem enviar currículos para o e-mail: aps06001010@inss gov.br até a próxima terça-feira, 26.