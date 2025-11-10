INSS e Caixa suspendem seguro prestamista em crédito consignado

Medida visa proteger aposentados e pensionistas de cobranças indevidas e garantir cumprimento da legislação
Termo de compromisso suspende venda de seguro a operações de crédito consignado / Divulgação/ INSS
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Caixa Econômica Federal (Caixa) firmaram um Termo de Compromisso para suspender a comercialização do seguro prestamista vinculado às operações de empréstimo consignado oferecidas a aposentados e pensionistas.
O seguro prestamista — também chamado de proteção financeira ou seguro vida prestamista — é uma modalidade de seguro de vida atrelada ao crédito, destinada a quitar a dívida em caso de morte, invalidez, desemprego ou outras situações previstas na apólice.
De acordo com o INSS, o objetivo do acordo é proteger os beneficiários e garantir o cumprimento integral da legislação nas contratações de crédito consignado.
Entre os compromissos assumidos pela Caixa estão:
A Caixa também deverá enviar a documentação contratual faltante referente às operações formalizadas e informar ao INSS, a cada 60 dias, os beneficiários que tiveram valores devolvidos, comprovando que foram devidamente comunicados sobre a origem da restituição.
Outros bancos também firmaram acordos
No último dia 30 de outubro, o INSS já havia assinado um compromisso com o Banco BMG, que deverá restituir mais de R$ 7 milhões cobrados indevidamente de cerca de 100 mil beneficiários.
Além da Caixa e do BMG, Banco Inter, Facta Financeira e Cobuccio Sociedade de Crédito Direto também firmaram compromissos com o INSS para suspender a cobrança do seguro prestamista vinculado aos empréstimos consignados.
