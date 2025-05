INSS exige biometria para liberar novos empréstimos consignados a partir desta sexta

Sede do INSS / Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A partir desta sexta-feira (23), aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que desejarem contratar novos empréstimos consignados deverão cadastrar seus dados biométricos na plataforma Meu INSS, disponível na internet.

A medida foi oficializada em despacho publicado no Diário Oficial da União na última segunda-feira (19), assinado pelo presidente do INSS, Gilberto Waller Junior. Segundo o documento, a exigência de biometria tem como objetivo aumentar a segurança no processo de desbloqueio de benefícios para empréstimos consignados, permitindo mapear vulnerabilidades e implementar melhorias nos procedimentos.

Contexto da decisão

Desde o dia 8 de maio, a concessão de novos empréstimos consignados estava suspensa. A decisão está relacionada a investigações sobre possíveis irregularidades na cobrança de mensalidades associativas e na contratação desses empréstimos, atendendo a uma determinação do Tribunal de Contas da União (TCU).

Em junho do ano passado, o TCU identificou indícios de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. Com isso, o órgão determinou que o INSS só poderia autorizar cobranças em folha (como mensalidades de sindicatos ou parcelas de consignados) mediante a coleta e verificação da assinatura eletrônica avançada e dos dados biométricos do beneficiário.

Embora o INSS tenha recorrido da decisão alegando que os empréstimos já passavam por controles rigorosos, o TCU manteve a exigência, levando ao bloqueio temporário dos consignados.

Alerta aos beneficiários

O INSS reforça que não realiza atendimentos por redes sociais ou aplicativos como WhatsApp. Também não solicita envio de documentos, fotos, senhas ou dados bancários por esses canais. Todas as informações e serviços oficiais devem ser acessados exclusivamente por meio do site meu.inss.gov.br, do aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.