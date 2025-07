INSS muda estrutura interna para melhorar atendimento ao público

Apesar da mudança interna, o formato atual de atendimento segue inalterado por ora / Agência Brasil

A partir do próximo dia 22 de julho, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) passa a operar com uma nova estrutura organizacional, voltada a melhorar a gestão e o atendimento ao cidadão. A reformulação, oficializada por portaria publicada nesta segunda-feira (14), busca aperfeiçoar os serviços prestados tanto de forma presencial, nas agências da Previdência, quanto nos canais remotos, como a Central 135 e o aplicativo Meu INSS.

Segundo o INSS, a reestruturação tem como meta reforçar o acolhimento, ampliar o acesso aos serviços e garantir mais agilidade no atendimento, especialmente para segurados com menos familiaridade com o meio digital, como idosos e pessoas sem acesso fácil à internet.

Atendimento nas agências será ampliado

Com 1.587 agências distribuídas pelo país, o INSS pretende, gradualmente, ampliar a oferta de serviços presenciais, incluindo aqueles relacionados à manutenção de benefícios. A medida respeitará a capacidade de atendimento de cada unidade.

Central 135 e Meu INSS terão nova coordenação

Os canais remotos de atendimento também fazem parte da reestruturação. A Central Telefônica 135 e a plataforma Meu INSS passarão a ser geridos por uma coordenação-geral específica, voltada exclusivamente à integração e supervisão desses serviços. A expectativa é de que essa mudança contribua para respostas mais rápidas e maior eficiência nos atendimentos digitais.

Foco na agilidade da análise de benefícios

Uma nova área dentro do INSS será dedicada à gestão das Centrais de Análise de Benefícios, com a missão de reduzir o tempo de espera para concessão de aposentadorias, pensões e outros auxílios. A iniciativa busca enfrentar um dos principais gargalos enfrentados atualmente pelos segurados.

Serviços continuam os mesmos, por enquanto

Apesar da mudança interna, o formato atual de atendimento segue inalterado por ora. A implementação das melhorias será gradual, e o INSS promete divulgar, com antecedência, qualquer alteração nos serviços prestados presencialmente.

A nova estrutura é parte de um esforço mais amplo para tornar o atendimento mais humano, eficiente e inclusivo, sem deixar para trás aqueles que enfrentam barreiras de acesso aos canais digitais

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!