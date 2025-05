INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça

Joédson Alves/Agência Brasil

A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em seus benefícios por meio de associações irão receber uma notificação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS.



Na mensagem, irão constar os descontos (valores) e os nomes das entidades.



O aposentado ou pensionista que for notificado deverá indicar se autorizou ou não o desconto já na quarta-feira (14).



Se o beneficiário informar que não autorizou, poderá pedir o ressarcimento dos valores também na quarta-feira.



No total, segundo o INSS, 9 milhões de beneficiários receberão a mensagem.



Os aposentados e pensionistas vítimas de descontos não autorizados de mensalidades associativas serão ressarcidos pelos prejuízos sofridos entre março de 2020 e março de 2025.



Alerta

O INSS alerta que:



A notificação será enviada somente pelo aplicativo Meu INSS

Não haverá contato por telefone, envio de SMS para celular. O INSS não tem intermediários.

Em caso de dúvida, ligue para central de teleatendimento 135. A central funcional de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Acesse o aplicativo Meu INSS para facilitar que as notificações apareçam automaticamente em seu celular.



Como será o reembolso



Assim que o beneficiário informar que não autorizou o desconto, o INSS irá acionar a associação para que faça o pagamento e apresente documentação.



O instituto informa que o aposentado e pensionista não precisa apresentar qualquer documento.



A associação terá 15 dias úteis para fazer o pagamento. As que não realizarem serão acionadas judicialmente.

