27 de Agosto de 2025 • 17:08

INSS suspende empréstimos consignados em nome de incapaz sem decisão judicial

INSS publicou a Instrução Normativa que restabelece a necessidade de autorização judicial para novas contratações

Redação

Publicado em 27/08/2025 às 15:14

INSS já comunicou essa decisão às instituições financeiras / Divulgação/ INSS

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) suspendeu os empréstimos consignados feitos por representantes legais em nome de pessoas incapazes, como menores de idade, tutelados e curatelados, sem a devida autorização judicial. A decisão foi regulamentada pela Instrução Normativa 190/2025, do INSS, que cumpre ação civil pública ajuizada pelo MPF (Ministério Público Federal) e ratificada pelo TRF3 (Regional Federal da 3ª Região).

A IN 190 revoga trechos que flexibilizam a contratação de empréstimos consignados por representantes legais em nome de pessoas incapazes. Com isso, bancos e instituições financeiras estão impedidos de aceitar contratos firmados apenas com a assinatura do representante legal, sem autorização judicial.

Importante informar que os empréstimos contratados antes da vigência da IN 190/2025 não serão anulados. O INSS já comunicou essa decisão às instituições financeiras com as quais mantém convênio, como determinou a decisão judicial.

