Instabilidade afeta linhas de emergência 190 e 193 em MS

Divulgação

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que, desde as 7h20 desta terça-feira (28), os números de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros Militar) estão temporariamente fora do ar em várias regiões de Mato Grosso do Sul, devido a instabilidade técnica na rede da operadora Oi.



De acordo com o comunicado, o problema afeta as cidades de Campo Grande, Dourados, Corumbá e Ponta Porã. A operadora já foi notificada oficialmente, e chamados técnicos foram abertos para a imediata correção da falha. A previsão é de que o serviço seja restabelecido até as 12h40 desta terça-feira.



Enquanto os canais principais permanecem inoperantes, a Sejusp orienta a população a acionar as forças de segurança pelos números alternativos:



Corpo de Bombeiros Militar:

(67) 99617-4364 (Vivo)

(67) 99210-8383 (Claro)

(67) 99178-7038 (Claro)

(67) 99673-7776 (Vivo)

(67) 99193-5886 (Claro)

(67) 99235-7757 (Claro)

(67) 99879-9034 (Vivo)

(67) 99487-570 (Vivo)



Polícia Militar:

(67) 99216-8069 (Claro)

(67) 99653-6240 (Vivo)

(67) 99648-8928 (Vivo)

(67) 99216-9833 (Claro)

(67) 99648-4264 (Vivo)

(67) 99219-7344 (Claro)

(67) 99691-0190 (Vivo)



A Sejusp reforça que equipes técnicas da operadora estão atuando para restabelecer a normalidade dos serviços e garantir o retorno do atendimento regular o mais breve possível.