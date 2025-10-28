Acessibilidade

28 de Outubro de 2025 • 12:21

Buscar

Últimas notícias
X
Atenção

Instabilidade afeta linhas de emergência 190 e 193 em MS

O problema afeta as cidades de Campo Grande, Dourados, Corumbá e Ponta Porã

Da redação

Publicado em 28/10/2025 às 11:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que, desde as 7h20 desta terça-feira (28), os números de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros Militar) estão temporariamente fora do ar em várias regiões de Mato Grosso do Sul, devido a instabilidade técnica na rede da operadora Oi.

De acordo com o comunicado, o problema afeta as cidades de Campo Grande, Dourados, Corumbá e Ponta Porã. A operadora já foi notificada oficialmente, e chamados técnicos foram abertos para a imediata correção da falha. A previsão é de que o serviço seja restabelecido até as 12h40 desta terça-feira.

Enquanto os canais principais permanecem inoperantes, a Sejusp orienta a população a acionar as forças de segurança pelos números alternativos:

Corpo de Bombeiros Militar:
(67) 99617-4364 (Vivo)
(67) 99210-8383 (Claro)
(67) 99178-7038 (Claro)
(67) 99673-7776 (Vivo)
(67) 99193-5886 (Claro)
(67) 99235-7757 (Claro)
(67) 99879-9034 (Vivo)
(67) 99487-570 (Vivo)

Polícia Militar:
(67) 99216-8069 (Claro)
(67) 99653-6240 (Vivo)
(67) 99648-8928 (Vivo)
(67) 99216-9833 (Claro)
(67) 99648-4264 (Vivo)
(67) 99219-7344 (Claro)
(67) 99691-0190 (Vivo)

A Sejusp reforça que equipes técnicas da operadora estão atuando para restabelecer a normalidade dos serviços e garantir o retorno do atendimento regular o mais breve possível.

Leia Também

• Cidades de MS terão teste de nova tecnologia de alerta de emergência da Defesa Civil

• Governo de MS prorroga período de emergência ambiental

• Tráfego é normalizado na BR-163 após obras de emergência na Capital

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Prefeitura de Bonito cobra reparos urgentes na rodovia MS-345

Serviços

Plataforma de alertas da Defesa Civil fica fora do ar até terça

Polícia

Homem ferido a faca é resgatado de helicóptero no Pantanal

Bombeiros e Marinha atuaram em duas ocorrências no Paiaguás

Meteorologia

Defesa Civil emite alerta laranja para chuvas intensas em Aquidauana e Anastácio

Publicidade

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6

ÚLTIMAS

Cidades

Corumbá lança portal digital para ampliar participação popular

Ferramenta online permite que moradores participem de enquetes sobre ações municipais

Polícia

Homem é preso por sequestro e extorsão em Campo Grande

Suspeito portava armas e celulares usados no crime

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo