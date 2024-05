Instalação de tubos de drenagem interdita Rua Joaquim Nabuco

Trecho sinalizado / Fotos: Ronald Regis/O Pantaneiro

A Rua Joaquim Nabuco, ao lado do 9º BE Cmb (Batalhão de Engenharia de Combate), no Bairro Alto, em Aquidauana, está interditada para carros e motos devido à instalação de tubos de drenagem pluvial. A obra, que visa melhorar a infraestrutura local e prevenir enchentes, ainda não tem previsão para ser concluída.

A Prefeitura de Aquidauana recomenda que os motoristas redobrem a atenção ao transitar nas proximidades do trecho interditado. Alternativas de rota são sugeridas para minimizar os transtornos causados pela interdição, e os moradores são orientados a utilizar vias secundárias.