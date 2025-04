Instituto alertou há cinco anos sobre risco de alimentar onças em área onde caseiro foi atacado

Vídeo publicado em 2020 / IHP

O ataque fatal de uma onça-pintada ao caseiro Jorge Ávalo, conhecido como "Seu Jorge", na região do Touro Morto, zona rural de Aquidauana, reacendeu um alerta antigo feito por ambientalistas. Há cinco anos, o IHP (Instituto Homem Pantaneiro) denunciou a prática ilegal de alimentar felinos selvagens na mesma área, com o objetivo de atrair turistas.

O alerta foi registrado em 31 de julho de 2020, em vídeo feito pelo biólogo Sergio Barreto, integrante do IHP. Nas imagens, uma onça-pintada aparece nas margens do Rio Aquidauana, próxima a um barco de madeira. Durante a gravação, Barreto criticava a chamada "ceva" — prática de oferecer alimento a animais silvestres para facilitar a observação — classificando-a como um crime ambiental.

“É uma onça que vem sendo filmada por diversos barcos de turismo e que está sendo alimentada. Essa é uma prática proibida, que coloca em risco a vida do animal e das pessoas que frequentam a região, como ribeirinhos, pescadores e turistas”, afirmou o biólogo a época. Ele também mencionou que o caso seria encaminhado aos órgãos ambientais competentes.

Tragédia no Pantanal

O caso de Seu Jorge ganhou repercussão nacional devido à raridade de ataques de onças a humanos. O caseiro estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira (21), quando teria sido surpreendido pelo felino enquanto levava mel até a margem do rio. Fragmentos do corpo foram encontrados na terça-feira (22), após buscas realizadas com apoio da Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil, pescadores e moradores locais.

A morte do trabalhador comoveu a comunidade ribeirinha e reforçou o debate sobre os riscos da interferência humana no comportamento da fauna pantaneira, especialmente em épocas de cheia, quando os animais silvestres se aproximam de áreas habitadas.

Confira o vídeo:

