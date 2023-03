Instituto Homem Pantaneiro completa 21 anos de trabalho em conservação do Pantanal

Memorial do Homem Pantaneiro foi inaugurado em dezembro de 2021 / (Foto: Divulgação)

O IHP (Instituto Homem Pantaneiro) completa nesta quinta-feira, 30, 21 anos de fundação e atuação para conservação do Pantanal de Mato Grosso do Sul, com ações que valorizam e promovem também a cultura pantaneira no Brasil e no exterior.

A unidade relembrou que o trabalho ainda está em construção e, que por ser tão amplo, continua estudando formas de mitigar as depredações em um dos principais biomas do mundo.

"Temos a gratidão de ter inúmeros parceiros nessa caminhada. Com diálogo, respeito às pantaneiras e pantaneiros do território, queremos garantir a produção de natureza nesse bioma único, Patrimônio da Humanidade. Nesse momento de comemoração, temos um agradecimento enorme e respeito pelas mais de 40 instituições e pessoas físicas que são parceiras e possibilitam que o Pantanal siga seu curso", escreveu em suas redes sociais.

Recentemente, o IHP instalou bonecos e sinalizadores em trechos da BR-262, entre Miranda e Corumbá, com objetivo de reduzir os altos índices de atropelamento de animais silvestres. a proposta é manter a sinalização por tempo indeterminado em sete áreas, câmeras trap devem auxiliar na identificação de animais que utilizam trechos e servir para futuras pesquisas.