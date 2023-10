Instituto Ressoarte de Anastácio concorre a emenda Parlamentar de Camila Jara

Equipe Instituto Ressoarte / Divulgação

A Deputada Federal Camila Jara (PT) abriu um edital para emendas parlamentares participativas, até dia 29 de outubro. São mais de 150 projetos inscritos nas áreas da educação, saúde e assistência social.

A deputada conta com um aporte de R$ 10 milhões para o edital. Dos inscritos, cerca de 85 foram escolhidos com potencial em conformidade as pautas pertinentes ao seu mandato.

O Instituto Ressoarte de Anastácio com o Projeto “ Orquestra Indigena Teko Arandú 10 Anos”, concorre no Bloco 4 na área da Assistência Social, e diga-se de passagem é o único projeto que representa Anastácio e Aquidauana neste certame.

O Coordenador do Projeto e autor da Proposta Srº Alessandro Cintra ressaltou que esses recursos serão de extrema importância para o atendimento aos jovens indígenas e não indígenas atendidos pelo projeto e também ajudará grandemente na circulação do espetáculo cultural da orquestra de Anastácio.

Alessandro Cintra pede o voto de toda comunidade Anastaciana e Aquidauanense através do link:

Votando no Ressoarte você estará colaborando com a economia da cultura local e com mais de 250 jovens matriculados na organização. Clique aqui para conferir o formulário da votação.

Votação

Cada pessoa tem direito a 4 votos em 4 blocos distintos a saber:

Bloco 1 : Você escolherá 1 projeto na área da educação superior entre 39 projetos.

Bloco 2: Você escolherá 1 projeto na área da saúde entre 9 organizações do terceiro setor e hospitais.

Bloco 3: Você escolherá 1 projeto do terceiro setor na área da Assistência Social entre 19 projetos.

Bloco 4: Você votará no Instituto Ressoarte entre 18 organizações do terceiro setor também na área da assistência social.

Assim você estará escolhendo de forma democrática para onde direcionar os 10 milhões disponíveis para emendas participativas através do gabinete da Deputada Camila Jara.