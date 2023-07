Inteligência artificial auxilia na identificação e conservação da fauna no Pantanal

Pata de felino na Serra do Amolar / Foto: Divulgação/IHP

O Pantanal continua em constante mudança, para preservação, equipamentos de inteligência artificial tem auxiliado equipes do IHP (Instituto Homem Pantaneiro) no monitoramento de espécies que representam o Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Na Serra do Amolar, câmeras conhecidas como armadilhas fotográficas prestam assistência ao banco de dados, entretanto, nem sempre os "protagonistas" gostam de aparecer nas imagens. As equipes de tecnologia e de campo têm trabalho em conjunto para alinhar a inteligência artificial e conservação no Pantanal em um sistema está em desenvolvimento para auxiliar na tarefa de acompanhar o registro.

Conforme o instituto, os registros das armadilhas fotográficas permitem a criação de dados para monitoramento da fauna e define informações para planejamento de ações estratégicas para atuar na conservação do corredor de biodiversidade formado pela Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar.