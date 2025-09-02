Internet das secretarias de Anastácio está temporariamente fora do ar

Sede da Prefeitura de Anastácio / Arquivo, O Pantaneiro

Após a conclusão de nova licitação, a empresa vencedora iniciou a substituição completa da fiação da rede, o que resultou na suspensão temporária do acesso.

A Prefeitura de Anastácio informa que, nesta terça-feira (2), o sistema de internet das secretarias municipais está temporariamente fora do ar. A interrupção ocorre devido ao fim do contrato com a antiga prestadora de serviço.

A previsão é de que o serviço seja reestabelecido gradualmente ao longo dos próximos dias. A administração municipal agradece a compreensão da população e reforça que trabalha para normalizar a situação o mais breve possível.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!