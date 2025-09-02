Acessibilidade

02 de Setembro de 2025 • 17:21

Internet das secretarias de Anastácio está temporariamente fora do ar

A interrupção ocorre devido ao fim do contrato com a antiga prestadora de serviço

Redação

Publicado em 02/09/2025 às 16:58

Sede da Prefeitura de Anastácio / Arquivo, O Pantaneiro

A Prefeitura de Anastácio informa que, nesta terça-feira (2), o sistema de internet das secretarias municipais está temporariamente fora do ar. A interrupção ocorre devido ao fim do contrato com a antiga prestadora de serviço.

Após a conclusão de nova licitação, a empresa vencedora iniciou a substituição completa da fiação da rede, o que resultou na suspensão temporária do acesso.

A previsão é de que o serviço seja reestabelecido gradualmente ao longo dos próximos dias. A administração municipal agradece a compreensão da população e reforça que trabalha para normalizar a situação o mais breve possível.

