Investigação sobre queda de avião em SP segue após duas mortes

Em comunicado, FAB informa ter concluído Ação Inicial / Paulo Pinto/ Agência Brasil

Na manhã desta sexta-feira (7), um avião de pequeno porte caiu no bairro Barra Funda, em São Paulo, matando duas pessoas e deixando outras duas feridas. A Polícia Científica segue com a perícia no local, em colaboração com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), para apurar as circunstâncias do acidente.

O advogado Márcio Carpena, de Porto Alegre, postou em suas redes sociais imagens de sua aeronave, um King Air bimotor, taxiando no Campo de Marte, ao lado do piloto Gustavo Medeiros, minutos antes da decolagem. O acidente ocorreu três minutos após a decolagem, às 7h16, quando a torre de controle perdeu o contato com a aeronave.

O avião colidiu com uma árvore ou um cabo de energia e, após a batida, arrastou sua base no asfalto antes de explodir, gerando uma densa fumaça preta. O acidente ocorreu a poucos metros de um semáforo, onde diversos veículos estavam parados.

O Aeroporto Campo de Marte confirmou que a aeronave, de prefixo PS-FEM, era um bimotor de pequeno porte. Após o impacto, a maior parte da aeronave foi consumida pelas chamas, restando apenas a parte dianteira intacta. Um ônibus da Viação Santa Brígida foi atingido pela explosão, com danos significativos na traseira e interior.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que a Ação Inicial de investigação foi concluída e que os dados essenciais para a análise foram removidos, permitindo a liberação da área. O Cenipa continua investigando as causas do acidente e os possíveis fatores contribuintes.

Os destroços do avião serão retirados pelo operador da aeronave, conforme a legislação aeronáutica, com o objetivo de evitar danos ao meio ambiente e à segurança pública. A investigação completa será publicada no site do Cenipa assim que concluída.

O Cenipa também oferece acompanhamento em tempo real das investigações através do Painel Sipaer, plataforma online que disponibiliza informações sobre ocorrências aeronáuticas e recomendações de segurança.