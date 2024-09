Investimentos de R$ 2,3 bi do BNDES vão desenvolver logística rodoviária em MS

Presidente Lula participa da assinatura do contrato nesta quinta-feira / Divulgação

Mato Grosso do Sul, um importante produtor e exportador do agronegócio brasileiro, enfrenta atualmente um desafio significativo: apenas um terço de suas rodovias estaduais é pavimentado, o que se mostra insuficiente para atender às demandas de escoamento da produção. No entanto, essa realidade está prestes a mudar.

Nesta quinta-feira, 26 de setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará no Palácio do Planalto, às 16h, para a assinatura de um contrato de R$ 2,3 bilhões entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Governo de Mato Grosso do Sul. O acordo integra o Novo PAC e contará com a presença do governador Eduardo Riedel, do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e da diretora Socioambiental do banco, Tereza Campello.

Investimentos em logística rodoviária

Os recursos serão utilizados para pavimentar 540 quilômetros e restaurar 250 quilômetros de vias estaduais. O objetivo é melhorar a integração da rede rodoviária, facilitando a conexão entre municípios e áreas urbanas e rurais, além de fortalecer as cadeias produtivas e a economia regional. O financiamento se concentrará principalmente em rodovias com uma extensão média de 50 quilômetros.

“A infraestrutura rodoviária é essencial para o transporte em Mato Grosso do Sul. Com o apoio do BNDES, estamos avançando na ampliação e requalificação dessa infraestrutura, em alinhamento com o Novo PAC do governo Lula”, afirmou Aloizio Mercadante.

Sistema de monitoramento e controle

Além das obras de pavimentação e restauração, o projeto inclui a criação de um sistema de monitoramento e controle das rodovias, especialmente nas áreas de fronteira com o Paraguai e a Bolívia. A parceria também se propõe a fortalecer a gestão logística do transporte, com a contratação de consultoria, aquisição de equipamentos e capacitação de servidores estaduais.

Histórico de parceria

O BNDES e o Governo de Mato Grosso do Sul têm uma longa história de colaborações em diversas áreas, incluindo saneamento, transporte e infraestrutura. Nos últimos 30 anos, o banco investiu mais de R$ 1,2 bilhão em projetos da administração pública estadual.

BNDES Invest impacto

O novo acordo foi viabilizado por meio do BNDES Invest Impacto, lançado em 2023, que visa impulsionar o investimento público como motor de crescimento e desenvolvimento estadual, com foco na redução de vulnerabilidades socioeconômicas e no combate às mudanças climáticas. O programa não apenas oferece apoio financeiro, mas também ajuda os estados a aprimorarem seus investimentos, alinhando-os às políticas públicas federais.

Agilidade e previsibilidade nos investimentos

O BNDES Invest Impacto busca facilitar a contratação de investimentos e oferecer mais previsibilidade aos estados no planejamento de suas ações. Essa estrutura permite que os governos apresentem um conjunto inicial de projetos e, posteriormente, submetam os detalhes técnicos para aprovação pelo banco, garantindo um uso mais eficiente do espaço fiscal disponível.