IPVA: 4ª parcela vence nesta sexta, 28 / O Pantaneiro

Termina nesta sexta-feria, 28, o prazo para pagamento da 4ª parcela do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores), do ano 2023, no Mato Grosso do Sul. De cordo com o calendário definido pelo Governo do Estado, o último vencimento será no dia 31 de maio, para quem optou pelo parcelamento.

Quem não recebeu ou perdeu o boleto pode acessar a segunda via pelo canal de atendimento digital no endereço https://www.autoatendimento.ms.gov.br/ipva/

Calendário de licenciamento também está disponível

Além do pagamento do IPVA, também está disponível o calendário de pagamento para o licenciamento de veículos. Para as placas de final 1 e 2 o vencimento é neste mês de abril. Já para quem tem veículo com final 3 será no próximo mês de maio. Os veículos de 4 e 5, o proprietário tem até o fim de junho para regularizar a situação. Julho é o mês de vencimento das placas 6, e as de número 7 e 8 em agosto. As de final 9 vencem em setembro e zero, no mês de outubro.

Para este ano, todos os débitos estaduais podem ser pagos por meio do PIX, um sistema bem popular, desenvolvido pelo Banco Central que permite operações financeiras em tempo real. A iniciativa da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda) tem o objetivo de desburocratizar, facilitar o acesso e agilizar o dia a dia das pessoas.

O contribuinte que optar pela modalidade PIX, terá mais rapidez em receber a confirmação da quitação do débito, que pode ocorrer em questão de minutos, por causa da velocidade que o valor entra na conta direcionada. Já por outra forma de apagamento o prazo de confirmação do pagamento é de cerca de 24 horas.

Vale lembrar que, essa arrecadação de imposto favorece ao desenvolvimento do Estado e dos municípios. De todo o valor arrecado, metade dele segue para as prefeituras das cidades de onde o veículo foi emplacado.