Itamaraty orienta brasileiros a evitarem viagens ao Oriente Médio

Ministério das Relações Exteriores / Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) divulgou, nesta terça-feira (21), um alerta consular orientando brasileiros a evitarem viagens para países do Oriente Médio em razão da escalada do conflito na região.

A recomendação é para que não sejam realizadas viagens ao Irã, Israel, sul do Líbano, Palestina (Faixa de Gaza) e Iêmen. O órgão também orienta que deslocamentos não essenciais sejam evitados para a Cisjordânia, na Palestina, além de Síria, Iraque, Líbano, Jordânia, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Arábia Saudita.

Segundo o Itamaraty, brasileiros que já estejam nesses países devem acompanhar os comunicados das embaixadas brasileiras e seguir rigorosamente as orientações das autoridades locais.

Entre as recomendações estão evitar aglomerações, manifestações e áreas de risco, além de não fotografar ou filmar instalações militares, veículos ou operações relacionadas ao conflito, já que a prática pode resultar em detenção conforme a legislação local.

O ministério também orienta que os brasileiros evitem publicar, nas redes sociais, conteúdos relacionados aos confrontos que possam ser interpretados pelas autoridades locais como ameaça à segurança nacional. Outra recomendação é deixar a residência apenas quando houver condições seguras.

Em caso de cancelamento de voos, a orientação é procurar a companhia aérea para remarcar a viagem. O Itamaraty também recomenda que os documentos de viagem estejam em dia e com, no mínimo, seis meses de validade.

O alerta foi divulgado no mesmo dia em que novos episódios ampliaram a tensão no Oriente Médio, com ataques envolvendo Irã, Estados Unidos e outros países da região, elevando ainda mais o nível de instabilidade.