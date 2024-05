Já é possível agendar emissão de novo RG em Mato Grosso do sul

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) liberou o calendário de agendamento para emissão do novo RG em todo Mato Grosso do Sul. Os agendamentos começaram na terça-feira (30), com os horários disponíveis a partir da próxima quinta-feira (2).

Este ano, a impressão do documento no estado é feita somente no papel-moeda, com a possibilidade de mudança em breve. A primeira emissão no papel é gratuita, um benefício garantido por lei federal.

O prazo estimado para a emissão é de 25 a 30 dias e a população tem até 2032 para atualizar o RG com o papel-moeda de forma gratuita.

Como realizar o 1° documento?

Para realizar a carteira de identidade pela primeira vez, é necessário acessar o site da Sejusp e selecionar a opção “expedição de documentos - carteiras de identidade - 1° emissão”, para não gerar o boleto.

Atenção na hora de solicitar

É importante que o CPF esteja regular na Receita Federal, com os dados (nome, nome da mãe e pai, data de nascimento) de acordo com a certidão apresentada. Caso o CPF esteja irregular, o documento pode ser regularizado através do site.

Agora, os cidadãos de Mato Grosso do Sul têm a oportunidade de agendar com antecedência a emissão do novo RG, facilitando o acesso ao serviço e evitando filas e espera.