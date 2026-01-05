Janeiro Branco 2026 alerta para paz, equilíbrio e saúde mental

Brasil lidera ranking mundial de ansiedade e registra aumento alarmante de casos de depressão e ideação suicida, reforçando urgência de políticas públicas e atenção individual.

Com o tema “Paz. Equilíbrio. Saúde Mental”, a Campanha Janeiro Branco chega à sua 12ª edição em 2026 em um contexto de emergência psicológica no Brasil, agravada pelos efeitos prolongados da pandemia de Covid-19. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Global Mind Project colocam o país no topo do ranking mundial de transtornos de ansiedade, com 9,3% da população afetada, e como líder em depressão na América Latina. Além disso, aproximadamente 34% dos brasileiros relatam níveis significativos de angústia, percentual que sobe entre jovens com menos de 35 anos.

A campanha, criada em 2014 pelo psicólogo mineiro Leonardo Abrahão e reconhecida como Lei Federal (Lei 14.556/23) desde 2023, busca transformar a cultura social em relação ao cuidado emocional, incentivando indivíduos, famílias, empresas e governos a priorizarem o bem-estar psicológico.

Pandemia trouxe “quarta onda” de doenças mentais



Em março de 2025, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) já alertava, em publicação no Brazilian Journal of Psychiatry, que a pandemia desencadearia uma “quarta onda” relacionada à saúde mental. Previsões se confirmaram: segundo a Fiocruz, entre um terço e metade da população exposta a uma epidemia pode desenvolver manifestações psicopatológicas na ausência de intervenção adequada.

Além da ansiedade e depressão, distúrbios do sono, abuso de substâncias, ideação suicida e agravamento de transtornos preexistentes têm aumentado de forma preocupante. A situação é ainda mais crítica para mulheres em contextos de violência doméstica, que viram o isolamento agravar a convivência com agressores.

Cenário nacional preocupa

O Brasil é o segundo país das Américas em casos de depressão (5,8% da população), atrás apenas dos Estados Unidos (5,9%). Globalmente, a depressão afeta 4,4% das pessoas. Os índices de suicídio e automutilação, principalmente entre jovens, crescem anualmente, sinalizando uma crise que demanda respostas urgentes do poder público e da sociedade.

Cartilhas da Fiocruz orientam sobre autocuidado



Para enfrentar esse cenário, a Fiocruz divulgou uma série de recomendações, incentivando práticas como:

- Reconhecer e acolher medos, compartilhando-os com pessoas de confiança;

- Retomar estratégias que trouxeram estabilidade emocional em crises passadas;

- Praticar meditação, leitura, exercícios respiratórios e atividades manuais;

- Fortalecer redes socioafetivas, mesmo que virtualmente;

- Evitar álcool, cigarro e outras drogas como escape emocional;

- Buscar ajuda profissional quando o autocuidado não for suficiente.

Mensagem da campanha: do post-it à prioridade



Simbolicamente, o Janeiro Branco propõe a transformação de post-its — ícones da correria e da pressão cotidiana — em mensagens de cuidado e consciência. A cor branca representa a possibilidade de recomeços, incentivando a sociedade a “desacelerar, ressignificar a vida emocional e reconstruir laços”.

“Precisamos tornar a saúde mental uma prioridade coletiva”, reforça a campanha, que tem como objetivo combater a exaustão e a ansiedade social, promovendo a ideia de que cuidar da mente é a base para uma vida mais equilibrada e saudável.

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) também aderiu ao alerta, destacando a importância da saúde mental no contexto da saúde suplementar e lembrando que planos de saúde devem oferecer cobertura para tratamentos psicológicos e psiquiátricos.

Em um ano marcado por desafios econômicos, sociais e ambientais, o Janeiro Branco 2026 se consolida não apenas como um mês de conscientização, mas como um chamado à ação — pela paz, pelo equilíbrio e pela saúde mental de todos os brasileiros.

