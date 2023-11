Janielle dispensou luxo e escolheu ir ao casamento de caminhão em homenagem ao pai

Aquidauanense prestou homenagem as raizes da família / Arquivo pessoal

A maioria das noivas pensa em chegar no dia do casamento em uma limousine ou carrão, mas Janielle Ganarra Mendonça decidiu homenagear o pai caminhoneiro chegando ao altar em um caminhão. A cerimônia aconteceu no último sábado, 18, em Anastácio.

“Eu queria ter ido no caminhão do meu pai, mas o dele estava estragado e não ficou pronto em tempo para o casamento. Mas não desisti, e um amigo do meu pai emprestou”, disse. O trabalho de caminheiro surgiu recentemente, há dois anos, quando Valdemir abandonou o serviço de selaria de arreio para se dedicar as rotas boiadeiras.

“A reação dos convidados foi de surpresa, muitos gostaram. Do meu pai foi de emoção e felicidade”, descreve.