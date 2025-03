Jardim alcanÃ§a 90% da vacinaÃ§Ã£o contra a dengue em crianÃ§as e adolescentes

A campanha MS Vacina Mais Dengue, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Jardim em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), foi um grande sucesso. No primeiro trimestre de 2025, o município vacinou 90% do público-alvo contra a dengue, atingindo 1.641 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

De um total de 1.814 jovens previstos para imunização, a maioria compareceu aos postos de saúde e recebeu a primeira dose da vacina. Agora, o desafio é garantir que todos retornem dentro do prazo de 90 dias para completar o esquema vacinal e garantir a proteção contra a doença.

Mobilização contra o Aedes aegypti

Além da vacinação, Jardim tem realizado diversas ações para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Com o aumento dos casos em períodos chuvosos, a Prefeitura tem investido em:

Palestras educativas em escolas e instituições, ensinando a população a evitar focos do mosquito.

Campanhas informativas por meio de folhetos, rádios locais e plataformas digitais.

Mutirão de limpeza nos bairros e na zona rural, removendo entulhos e materiais que podem acumular água.

Ações da Vigilância em Saúde e do Combate a Endemias, com inspeções em quintais, comércios e residências para identificação e eliminação de criadouros.

A Prefeitura de Jardim reforça a importância da vacinação e dos cuidados preventivos para evitar a proliferação do mosquito. A orientação é que os moradores realizem vistorias regulares em suas casas e quintais, eliminando qualquer recipiente com água parada.