Jardim promove palestra sobre combate à violência contra a mulher

Palestra na última quarta-feira / PCMS

Com o tema “Todos juntos no enfrentamento à violência contra a mulher”, o evento foi conduzido pela delegada titular Allana Zarelli e contou com o apoio da equipe de investigadores da DAM. A ação teve parceria com a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, o setor psicossocial da Casa da Mulher Jardinense e o Promuse (Programa Mulher Segura).

Como parte das ações da Operação Shamar, a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Jardim, no Mato Grosso do Sul, promoveu na quarta-feira (13), uma palestra voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher. O encontro ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Obras e reuniu servidores municipais e representantes de instituições de apoio à mulher.

Durante a apresentação, foram abordados os principais tipos de violência doméstica, física, psicológica, moral, patrimonial e sexual, os canais de denúncia disponíveis e os serviços de acolhimento oferecidos no município.

A delegada destacou a importância da integração entre os órgãos públicos e o envolvimento da sociedade civil para prevenir e enfrentar os casos de violência de gênero. “O combate à violência contra a mulher exige uma atuação conjunta. É fundamental que todos reconheçam sinais de abuso e saibam como agir diante dessas situações”, afirmou.

A Operação Shamar é uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com ações intensificadas em diversos municípios brasileiros para combater e reduzir os índices de violência contra a mulher.

