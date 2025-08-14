Jardim promove palestra sobre combate à violência contra a mulher

Iniciativa da Polícia Civil reuniu servidores municipais para debater prevenção e canais de denúncia
Palestra na última quarta-feira / PCMS
Como parte das ações da Operação Shamar, a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Jardim, no Mato Grosso do Sul, promoveu na quarta-feira (13), uma palestra voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher. O encontro ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Obras e reuniu servidores municipais e representantes de instituições de apoio à mulher.
Com o tema “Todos juntos no enfrentamento à violência contra a mulher”, o evento foi conduzido pela delegada titular Allana Zarelli e contou com o apoio da equipe de investigadores da DAM. A ação teve parceria com a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, o setor psicossocial da Casa da Mulher Jardinense e o Promuse (Programa Mulher Segura).
Durante a apresentação, foram abordados os principais tipos de violência doméstica, física, psicológica, moral, patrimonial e sexual, os canais de denúncia disponíveis e os serviços de acolhimento oferecidos no município.
A delegada destacou a importância da integração entre os órgãos públicos e o envolvimento da sociedade civil para prevenir e enfrentar os casos de violência de gênero. “O combate à violência contra a mulher exige uma atuação conjunta. É fundamental que todos reconheçam sinais de abuso e saibam como agir diante dessas situações”, afirmou.
A Operação Shamar é uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com ações intensificadas em diversos municípios brasileiros para combater e reduzir os índices de violência contra a mulher.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Meio Ambiente
Armadilha fotográfica do Projeto Onças do Iguaçu flagra um uiraçu, uma das aves mais raras da América do Sul
Saúde
Caravana registrou mais de 4 mil procedimentos no MS
Polícia
Duas bicicletas foram recuperadas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS