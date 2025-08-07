Acessibilidade

07 de Agosto de 2025 • 18:17

Buscar

Últimas notícias
X
Serviços

Jardim realiza evento do Agosto Lilás com foco na proteção das mulheres

Encontro acontece nesta quinta-feira (8), na Câmara de Vereadores

Redação

Publicado em 07/08/2025 às 15:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O evento é aberto ao público / Prefeitura de Jardim

Como parte das ações da campanha Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher, a Prefeitura de Jardim, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza nesta quinta-feira (8) um encontro com foco no fortalecimento da rede de proteção e no debate sobre direitos, dignidade e segurança das mulheres.

O evento, aberto ao público, será realizado na Câmara de Vereadores, a partir das 8h30. A cerimônia de abertura contará com as boas-vindas da primeira-dama Dra. Raquel Stragliotto.

Na programação, o destaque é a palestra às 9h com o tema “Lei Maria da Penha – 19 anos: Avanços, desafios e fluxo de atendimento às mulheres em situação de violência”, conduzida pela delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), Dra. Alana Zarelli, e pela assistente social Ana Márcia Aristimunha, representante da Casa da Mulher Jardinense.

Na sequência, às 9h40, será realizada a apresentação sobre o “Sinal de Ajuda 540”, previsto na Lei Municipal nº 2.140/2025, que será abordado pelas vereadoras Tereza Moreira e Marilsa Bambil.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Segurança

Onça ataca ribeirinho em Corumbá e leva cães

Geral

Lei Maria da Penha completa 19 anos e é destaque na ALEMS

Política

Deputados debatem decreto de contingenciamento e obras em MS

Tráfego é normalizado na BR-163 após obras de emergência na Capital

Governo do Estado investe mais de R$ 52 milhões em obras em Ribas do Rio Pardo

Homem que morreu após cair com carro em rio trabalhava em obras

Geral

Jerson Domingos defende políticas públicas para a primeira infância

Publicidade

Geral

Visita ao TCE-MS aproxima jovens da cidadania

ÚLTIMAS

Economia

Senado aprova isenção de IR para quem ganha até dois salários-mínimos

Projeto pode ser votado depois que oposição desocupou plenário

Direitos Humanos

Brasil institui política nacional com foco na primeira infância

Decreto com diretrizes foi assinado pelo presidente Lula

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo