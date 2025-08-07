Jardim realiza evento do Agosto Lilás com foco na proteção das mulheres

Encontro acontece nesta quinta-feira (8), na Câmara de Vereadores
O evento é aberto ao público / Prefeitura de Jardim
Como parte das ações da campanha Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher, a Prefeitura de Jardim, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza nesta quinta-feira (8) um encontro com foco no fortalecimento da rede de proteção e no debate sobre direitos, dignidade e segurança das mulheres.
O evento, aberto ao público, será realizado na Câmara de Vereadores, a partir das 8h30. A cerimônia de abertura contará com as boas-vindas da primeira-dama Dra. Raquel Stragliotto.
Na programação, o destaque é a palestra às 9h com o tema “Lei Maria da Penha – 19 anos: Avanços, desafios e fluxo de atendimento às mulheres em situação de violência”, conduzida pela delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), Dra. Alana Zarelli, e pela assistente social Ana Márcia Aristimunha, representante da Casa da Mulher Jardinense.
Na sequência, às 9h40, será realizada a apresentação sobre o “Sinal de Ajuda 540”, previsto na Lei Municipal nº 2.140/2025, que será abordado pelas vereadoras Tereza Moreira e Marilsa Bambil.
