Jardim registra segundo caso suspeito de gripe aviária em MS

Um segundo caso suspeito de gripe aviaria em Mato Grosso do Sul foi registrado no município de Jardim, conforme a última atualização do painel de monitoramento de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) feita na noite de ontem (23).

O município já teve um foco confirmado de gripe aviária, mas em 2023, segundo o Campo Grande News.

Este ano, a primeira suspeita é no município de Angélica, mas o caso segue em investigação.

Domésticas - Os dois casos em investigação envolvem aves de criação doméstica e não de granja comercial, como foi o caso confirmado em Montenegro (RS) este mês.

O secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), falou que as suspeitas não afetam o mercado aviário de Mato Grosso do Sul.

Ele também apostou que o primeiro caso deverá ser descartado. Na hipótese de os exames laboratoriais darem positivo para gripe aviária, a área onde a galinha viveu deverá ser isolada. O animal morreu após adoecer, afirmou o secretário.

Conforme explicou nesta semana o presidente do CRMV/MS (Conselho Regional de Medicina Veterinária), Thiago Fraga, os sintomas nas aves são semelhantes aos da gripe em humanos.

“São sintomas como o de qualquer outra gripe. Agora, o risco para humanos e animais não é o mesmo porque essa doença não tem uma circulação de humano para humano. É importante ressaltar que nunca houve um caso descrito em humanos e no mundo todo não tem relatos de transmissão de humano para humano", complementa o representante.

Ele também reforçou que, apesar do foco detectado no Rio Grande do Sul, é seguro consumir ovos e carne de frango.

