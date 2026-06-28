Jardim, Sidrolândia e CG têm ganhadores da Quina de São João  

Mesmo sem registrar ganhadores do prêmio principal da Quina de São João, Mato Grosso do Sul teve cinco apostas premiadas na faixa da quadra (quatro acertos) no concurso especial realizado neste domingo (28). As apostas foram registradas em Campo Grande, Jardim e Sidrolândia e renderam prêmios que variam entre R$ 12,2 mil e R$ 48,9 mil, conforme o tipo de jogo realizado.

Em Campo Grande, três apostas foram contempladas. Uma aposta simples, feita na lotérica Dallas Loterias, garantiu prêmio de R$ 12.234,37. Já um bolão registrado na Lotérica Carandá, com 34 cotas, faturou R$ 48.937,22. Outro bolão, realizado na Lotérica Praça da Sorte II, com 20 cotas, recebeu R$ 36.703,00.

No interior do estado, uma aposta simples realizada por canal eletrônico, em Jardim, também conquistou R$ 12.234,37. Em Sidrolândia, uma aposta simples registrada na Lotérica Sorte Fácil recebeu o mesmo valor.

Neste ano, o prêmio principal da Quina de São João foi dividido entre 13 apostas de diferentes estados brasileiros, com cada uma recebendo cerca de R$ 19,2 milhões. Como ocorre tradicionalmente no concurso especial, o prêmio não acumula.

