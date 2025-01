Jardineira do Pantanal: Anta desemprenha papel essencial no equilíbrio das florestas

Anta é o maior animal terrestre da América do Sul / Incab-Ipê

Conhecida como a "jardineira das florestas", a anta (Tapirus terrestris) desempenha um papel crucial na preservação do ecossistema do Pantanal. Considerado o maior mamífero terrestre da América do Sul, esse animal é uma verdadeira engenheira ecológica, fundamental para a regeneração das florestas e a manutenção da biodiversidade.

A anta se alimenta de uma grande variedade de frutos e, ao longo de sua jornada, dispersa as sementes por vastas distâncias, ajudando na recuperação e expansão das áreas florestais. Esse comportamento contribui diretamente para a saúde do Pantanal, garantindo o equilíbrio dos ecossistemas locais.

Na Serra do Amolar, um dos locais mais ricos em biodiversidade do Pantanal e reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO, o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) realiza monitoramentos ambientais para estudar e proteger a fauna local. A anta é uma das espécies foco dessas ações, recebendo atenção especial devido à sua importância para a manutenção do ambiente pantaneiro.

Preservar a anta é preservar o Pantanal. Seu papel na dispersão de sementes e regeneração das florestas é vital para garantir um futuro saudável para essa região única e para todas as espécies que dependem dela.