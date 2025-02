JBS abre 200 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul

Oportunidade para várias faixas etárias / Divulgação JBS

A JBS, por meio de sua marca Seara, está com 200 vagas abertas em no Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para novos postos de trabalho na linha de produção da empresa, com início imediato e sem a exigência de experiência anterior.

As vagas estão disponíveis para maiores de 18 anos, sendo necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF, comprovante de residência e certificado de vacinação atualizado no momento da inscrição. Além disso, a Seara oferece benefícios como vale-alimentação, Gympass, prêmio por assiduidade e vale-transporte para os colaboradores.

Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer à sede da JBS em Dourados, localizada no km 6 da BR-163. Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (67) 3411-2047.