JBS está com vagas abertas para o interior de MS

Oportunidade para várias faixas etárias / Divulgação JBS

A JBS Couros está com 39 vagas de emprego abertas na unidade de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para diversos cargos e com início imediato. A maior parte das vagas é para o cargo de operador de produção (27), mas há também oportunidades para cozinheiros (4), mecânicos de produção (4), operador de máquina e equipamento (1), eletricista industrial (1) e motoristas de caminhão (2).



Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar no ato da inscrição os documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência, além de certificado de vacinação atualizado. A JBS Couros de Nova Andradina oferece diversos benefícios para os colaboradores, entre eles, vale-alimentação, Gympass, telemedicina, cesta de higiene e limpeza, prêmio por assiduidade e vale-transporte.



Para participar do processo seletivo, o candidato deve ir pessoalmente até a sede da JBS Couros em Nova Andradina, localizada na BR-376, na saída para Ivinhema. Também é possível enviar o currículo para recrutamento.cna210@jbs.com.br, milena.pinheiro@jbs.com.br ou pelo WhatsApp (67) 99212-1123.

