JBS está com vagas abertas para programa de trainee em MS

Divulgação JBS

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com vagas abertas em Mato Grosso do Sul para o programa Jovens de Valor 2025. A iniciativa promove, ao longo dos meses, treinamentos de gestão, inovação, liderança e processos produtivos para profissionais com graduação em diversas áreas. As inscrições seguem até o dia 31 de outubro e são destinadas para atuação nas unidades da Seara.



Ao todo são 62 novas vagas em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, há quatro oportunidades em aberto para a planta de Dourados e duas para atuação na fábrica de Sidrolândia. O Jovens de Valor tem como objetivo preparar e capacitar os contratados para a posição de supervisor de Produção, possibilitando uma carreira sólida na Seara.



Entre os pré-requisitos para participar da seleção estão a busca por profissionais com perfil de liderança, com foco em gestão de pessoas e processos, além de graduação nos cursos de Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Engenharia Agrônoma, Medicina Veterinária, Zootecnia e Administração.



Ao longo de 12 meses, os selecionados serão desafiados a desenvolver diversos aspectos que os preparam para uma liderança humana, focando nos conhecimentos profundos dos processos de sua atuação e na gestão simples e eficaz. Tais pontos preparam os Jovens de Valor para assumirem posições de supervisão nas unidades de produção da empresa.



A seleção contará com provas on-line de língua portuguesa, raciocínio lógico, estudo de caso e videoentrevista. Para participar, o candidato deve se inscrever pelo link trabalheconosco.vagas.com.br/jovem-de-valor-seara, até o dia 31 de outubro.



Maior empregadora do Brasil



A JBS e as cadeias produtivas ligadas a ela em Mato Grosso do Sul movimentaram, em 2020, o equivalente a 3,79% do PIB (Produto Interno Bruto) sul-mato-grossense e contribuíram, em 2021, para a geração de 7,2% dos empregos do estado. Os dados são do levantamento produzido pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).



Em números totais, o impacto da JBS no PIB sul-mato-grossense foi de R$ 12,06 bilhões. Em 2021, a companhia gerou 107.090 empregos diretos, indiretos e induzidos no estado. A JBS está presente em sete municípios sul-mato-grossenses: Anastácio, Caarapó, Campo Grande, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Sidrolândia, com forte atuação nas indústrias de bovinos e suínos, além dos demais negócios na produção de couros, transporte e na geração de valor agregado.