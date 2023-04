Jiboia de quase dois metros é retirada de centro de educação infantil de Dourados

Cobra foi solta em área de natureza, longe do centro urbano / (Foto: Divulgação)

Uma jiboia de quase dois metros foi retirada de uma escola municipal infantil do bairro Parque do Lago, em Dourados. A serpente estava no pátio quando foi notada por servidores. Não foi informado se havia crianças no pátio da unidade no momento da "visita" do animal.

O diretor acionou a PMA (Polícia Militar Ambiental), que verificou o tamanho da serpente. Com uso de cambão e gancho, a jiboia foi colocada em uma caixa de contenção. O animal não apresentava ferimentos e foi solto no seu habitat natural distante da cidade, na noite de segunda-feira, 17.